Dopo quello di Stroncone, primo caso positivo anche a Narni. Lo annuncia il sindaco Francesco De Rebotti.

«Questa mattina sono stato avvertito dal servizio sanitario e per questo motivo sto per predisporre l'ordinanza di attivazione in isolamento contumaciale per una cittadina, residente a Narni, risultata positiva al Covid-19. La fonte di trasmissione risulta ad oggi esterna al territorio comunale e regionale».

«Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario - prosegue De Rebotti -La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari».

Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza «ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie»

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA