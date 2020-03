Terni, Asm: «Disinfezione straordinaria delle strade»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su indicazione del Comune di Terni, l'Azienda servizi municipalizzati sta predisponendo in città unamisura straordinaria di disinfezione su suolo pubblico nei luoghi in cui è prevista una particolare frequentazione estazionamento di cittadini.L'operazione - nell'ambito delle misure di contenimento del Covid-19 - sarà svolta dai mezzi dell'Asm in orari notturni per non creare disagi ai cittadini, in date che saranno successivamente comunicate. L'Asm ha intanto proceduto ad una disinfezione straordinaria interna ed esterna di tutti i mezzi aziendali, oltre al potenziamento del centralino e dei numeri verdi per mantenere il più stretto contatto con l'utenza per tutte le possibili necessità. Infine è stata attivata una sezione speciale del sito web aziendale (www.asmterni.it) dedicata all'emergenza.Il sindaco Leonardo Latini e l'assessore al ramo Orlando Masselli esprimono in una nota «soddisfazione per la preziosa collaborazione garantita anche in questa circostanza da Asm Terni, come servizio pubblico a tutela dei cittadini e della loro salute»