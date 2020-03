Coronavirus, tampone negativo per la ragazza di Amelia che aveva dichiarato la sua condizione "sospetta" su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - ". Affida ancora a facebook la comunicazione sul proprio stato di salute la ragazza che mercoledì scorso aveva pubblicamente dichiarato di essere in attesa dei risultati del test.. "Vorrei chiarire una volta per tutte la situazione - scrive - non sono mai stata in gravi condizioni e sono sempre rimasta presso la mia abitazione". Nei fatti, durante la scorsa settimana la ragazza si era sentita poco bene. Purtroppo di questi tempi i sintomi di un'influenza hanno gli stessi riscontri di quelli del coronavirus, perciò, a fronte della segnalazione della ragazza alle autorità sanitarie, è scattata la profilassi. E il panico generale fra tutti quelli che in qualche modo erano venuti a conoscenza dello stato di salute della famiglia. Lo stesso giorno era anche uscito un post su un gruppo social cittadino di circa 5000 iscritti che con toni incalzanti chiedeva alla sindaca Pernazza chiarimenti e delucidazioni su eventuali casi positivi ad Amelia.