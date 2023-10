Venerdì 6 Ottobre 2023, 09:13

«Non è un problema di accessi al Pronto soccorso, ma di reparti che non riescono a dimettere i pazienti in tempi brevi, provocando un rallentamento del turn over con tutte le conseguenze del caso». Il direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari cerca di rispondere alle critiche e alle polemiche degli ultimi giorni per i pazienti parcheggiati nel reparto diretto dal dottor Giorgio Parisi anche oltre 24 ore, in attesa di un posto letto.

Andrea Casciari non si nasconde dietro ad un dito dando una spiegazione su quanto accade a Terni: «C'è l'effetto l'imbuto perché abbiamo difficoltà a dimettere i pazienti che devono essere trasferiti nelle strutture sanitarie intermedie - dice il dg del Santa Maria - se venissero trasferiti in tempi congrui il problema sarebbe contenuto, se non quasi inesistente, ma non è così e ne paghiamo le conseguenze». Ma il direttore generale ci tiene a far sapere una cosa: «Non è un problema di accessi al Pronto soccorso - continua Casciari - che funziona da tempo in maniera davvero brillante con un indice di perfomance di eccellenza, avendo dimezzato i tempi di attesa e determinante è stata la riorganizzazione del reparto voluta fortissimamente dal dirigente Giorgio Parisi e portata a termine in poco tempo con l'apertura dell'ambulatorio per i codici bianchi e verdi coordinato dalla dottoressa dell'Usl Simonetta Centurione e portata avanti dai medici di base dell'Usl».

Basta affacciarsi sul piazzale del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria per capire l'ondata di pazienti e familiari che si abbattono sulle porta d'ingresso, ogni giorno c'è una media di 160-180 accessi, e soprattutto, sono almeno 20 i pazienti che vengono "parcheggiati" in attesa di trovare un posto letto nei vari reparti dopo le visite e la diagnosi, ed una buona fetta di questi è formata da persone con età avanzata, polipatologie e riacutizzazioni che hanno bisogno di cure continue. Così si crea un imbuto che ha portato ad una serie di polemiche negli ultimi giorniIlInsomma, il Pronto soccorso, a parte ad alcune criticità negli orari notturni per problemi di personale, va a gonfie vele: «Vorrei far comprendere - dice ancora Casciari - che tutti gli accessi vengono presi in carica tempestivamente e l'assistenza è totale, con i pazienti che in attesa del ricovero vengono seguiti dal personale medico ed infermieristico come fossero al reparto, il problema è purtroppo di accoglienza non avendo a disposizione una camera con tutti i disagi che ne conseguono».E su questo punto il direttore generale punta il dito verso la rete ospedaliera che on funziona a dovere bloccando le dimissioni e quindi il turn over nei vari reparti: «In tal questo senso c'è stata ultimamente finalmente - dice ancora Casciari-vola l'alta specialità ed un'altra partita non da poco conto e anche in forte incremento dell'attività chirurgica con un aumento rispetto all'anno scorso del 20 per cento e anche questo porta a problemi di dimissioni».