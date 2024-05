Perugia, lite per la precedenza: minaccia tutti col nunchaku di Bruce Lee

Era l’arma preferita da Bruce Lee quando interpretava il mitico Chen nei suoi film e quando non combatteva a mani nude. Non è da escludere che il 65enne denunciato a Fontignano dalla polizia possa essere stato un fan proprio di Lee, ma di certo girare con un “nunchaku” in macchina non è propriamente cosa consentita. Specie se poi lo prendi e inizi a minacciare altri automobilisti.

Per la cronaca, il nunchaku è un’arma tradizionale, diffusa in alcuni paesi dell'Asia orientale, costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena. L’arma è uscita improvvisamente a un incrocio a Fontignano dall’auto condotta dal 65enne, che lo ha sventolato alla Bruce Lee davanti alle facce attonite e terrorizzate di un altro automobilista e dei suoi familiari.

Il motivo? Una banalissima lite per il traffico, per una precedenza, che ormai al giorno d’oggi diventa ragione più che sufficiente per scendere dalla macchina e giocare a fare il giustiziere.

L’altro conducente, però, di fronte a quell’arma potenzialmente molto pericolosa ha subito composto il 112 e nel giro di qualche minuto una pattuglia della squadra volante è arrivata sul posto.

Gli agenti, dopo aver riportato la calma tra le parti, hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito di essere stato aggredito improvvisamente dall’uomo andato in escandescenza e che ha minacciato tutti con quel nunchaku. Dopo tutti gli accertamenti, l’uomo non solo è stato denunciato ma gli sono stati tolti anche il nunchaku e due fucili.

IN GIRO CON I COLTELLI

Da Fontignano a Città della Pieve. Dove i carabinieri hanno denunciato un romeno 53enne trovato in giro in città a piedi con un due coltelli, uno multiuso con lama in acciaio (aperta) lungo 15 centimetri e l’altro da cucina, con lama fissa, lungo diciannove. I due coltelli sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.