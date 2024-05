Domenica 12 Maggio 2024, 08:50

PERUGIA Una bella sudata e avanti così. Il Perugia si è conquistato il passaggio del turno sfruttando la chance dei due risultati su tre nella notte contro il Rimini, bloccato sullo 0-0 nella gara secca del Curi in una sfida a dir poco tattica e combattuta a tratti all’arma bianca, portata a compimento con grande sofferenza e sacrificio ma anche con qualche grattacapo di troppo alla luce del gol che doveva arrivare per tenere i grifoni lontano dai guai e che invece non si è visto.

La partita è stata bloccata sin dall’avvio. Il Perugia ha avuto buon gioco nel controllare le folate ospiti, molto meno nel ripartire nella fase offensiva, dove Paz ha sofferto e Vazquez, da solo nella morsa degli ospiti, non è mai riuscito a tenere palla. E’ stato proprio il Rimini a farsi vivo per primo dalle parti di Adamonis con Sala, che ha deviato al volo sopra la traversa da centro area (6’). La risposta dei grifoni è stata un fuoco di paglia nelle due conclusioni di Torrasi (gran pallonetto di collo pieno dalla trequarti e palla sfiorare il “sette” al 10’) e Matos (spunto a destro a fil di traversa al 13’) mentre pian pianino gli ospiti sono riusciti a schiacciare i grifoni nella loro metà campo e anche a produrre due mezze occasioni che hanno rappresentato altrettanti campanelli d’allarme.

Il primo alla mezzora, quando un rasoterra di Semeraro ha attraversato lo specchio per finire sui piedi di Lamesta quando ormai era troppo decentrato per non battere su Adamonis; il secondo per Marchesi, che non è riuscito a intervenire su un pallone vacante davanti al portiere perugino. Il Perugia ha però chiuso il tempo con la sua occasione migliore, un destro di Lisi (40’) servito da Vazque e parato in tuffo con difficoltà da Colombi.

Il Rimini, c’era da aspettarselo, ha iniziato la ripresa in maniera arrembante e il Perugia è andato nuovamente in sofferenza perchè fuori dalla sua area non riusciva a mantenere palla e abbassava costantemente il baricentro. Il Rimini si rendeva pericoloso (6’) con Semeraro, la cui conclusione su assist di Lamesta veniva deviata in corner. Con l’avvento di Kouan sulla trequarti Formisano riusciva però a rivitalizzare i grifoni. Che trascinati da un Curi come ai vecchi tempi (che colpo d’occhio la Nord piena!) sfioravano il vantaggio (18’) con Lewis, il cui colpo di testa a botta sicura sul lungo di Torrasi faceva gridare al gol. Mentre la punizione a sorpresa di Torrasi (23’) veniva bloccata sulla linea da Colombi.

Formisano perdeva Paz e spediva in campo Seghetti mentre Troise tentava il tutto per tutto inserendo Garetto e Capanni sulla trequarti, quindi anche Ubaldi e il castigamatti Cernigoi per il finale in forcing. Tutto quello che il Rimini riusciva a produrre era una girata volante a lato di Morra (37’). Con qualche patema di troppo, è finita nel modo migliore. Oggi (ore 9,30 su Sky Sport 24) il sorteggio per scoprire il primo avversario da affrontare in doppia sfida nella fase nazionale.