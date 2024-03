Dopo l'accordo sulla convenzione tra Regione e Ateneo sta cambiando anche l'assetto organizzativo dell'ospedale di Terni. Sostituito il direttore del dipartimento di chirurgia generale, specialità ed oncologia Ettore Mearini tornato definitivamente all'ospedale di Perugia. Al suo posto è stata nominata la professoressa Elisabetta Costantini di area universitaria e attuale primario di urologia ad indirizzo andrologico e uro ginecologico. L'incarico è come facente funzione ed avrà la durata non superiore ai 12 mesi. A Terni adesso il polo urologico è composto da due urologie, quella appunto delle professoressa universitaria Costantini e l'altra ospedaliera condotta da Pansadoro, mentre Perugia ne ha una. Al Santa Maria novità pure per la struttura complessa tecnica- patrimoniale. Lascia il dirigente ingegnere Gianluca Bandini a lungo al vertice della struttura complessa: per lui c'è il trasferimento volontario presso all'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Orsola di Bologna. Un ritorno a casa.