C'è il nuovissimo Pala Terni, ma con il nodo gestione ancora da sciogliere, almeno in maniera ufficiale malgrado l'annuncio del sindaco Stefano Bandecchi: «Lo gestirò io». Ma la Terni città dello sport sta crescendo in questi giorni con una serie di interventi di riqualificazione che stanno entrando nel vivo. Interventi che riguarderanno anche un altro palazzetto dello sport, quello di via Di Vittorio, ma che si concentreranno pure su nuove opere, come lo spazio polivalente in piazzale Senio a San Giovanni. Cantiere al via anche in via Proietti Divi (Strada dei Quartieri) per trasformare il vecchio campo da calcio a undici in uno spazio per il cosiddetto "calciotto", ma anche l'ormai immancabile padel. Occhi puntati pure sul Camposcuola Casagrande in particolare dopo la strigliata via sociale di Stefano Badecchi per il mancato avvio dei lavori. «Ora mi incazzo», ha detto il sindaco. Effetto strigliata o meno, nessuno può saperlo, ma poco dopo lo sfogo social è arrivata la notizia del subappalto approvato per dare l'avvio all'intervento di riqualificazione del Casagrande.Il nodo gestione non riguarda solo il Pala Terni, come è emerso ieri in Prima commissione. L'assessore allo sport Marco Schenardi candidamente ha ammesso che «noi non abbiamo ricevuta nessuna comunicazione sulla gestione del Pala Terni». Insomma, malgrado l'annuncio del sindaco «lo gestirà Bandecchi Stefano», resta il rebus. Sotto la lente il rebus tariffe che riguarderà il Pala Di Vittorio e il nuovo Pala Basket di San Giovanni. Ma in generale tutte le strutture comunali soggette a tariffazione per l'utilizzo da parte delle associazioni sportive. In questo caso è stato l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi a tirare in ballo la convenzione per la gestione del Pala Terni che prevede di organizzare le tariffe delle strutture comunali in funzione del Pala Terni. Un tema che sarà ulteriormente approfondito perché il rischio è quello di innescare un effetto domino dagli esiti imprevedibili, sulla gestione di tutte le strutture comunali.Via Proietti Divi e Camposcuola Casagrande. È qui che i lavori dovrebbero iniziare per allargare ulteriormente la rete di Terni città dello Sport. Nel caso di via Proietti Divi ieri è arrivato il parere positivo della conferenza di servizi per la trasformazione dell'area sportiva che si trova alle spalle della stazione ferroviaria. Campi da padel, un chiosco bar e un campo da calciotto, è così che cambierà volto il vecchio campo da calcio, dove per un periodo hanno giocato anche gli Steelers, la squadra di football americano. Sempre ieri si è sbloccato anche il subappalto per i lavori al Casagrande che si erano bloccati in partenza dopo il primo via libera. Il cantiere ora dovrebbe entrare nel vivo, grazie alla strigliata di Bandecchi.