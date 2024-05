Domenica 12 Maggio 2024, 09:30

LA QUESTIONE

Si tratta di una concessione ponte, in attesa di sapere se il sogno del progetto stadio-clinica si concretizzerà o meno. La giunta del sindaco Stefano Bandecchi ha preparato la nuova convenzione (quella attuale scade il 30 giugno), valida solamente per un anno, per l'utilizzo da parte della Ternana delle stadio Liberati. Il documento il 15 maggio passerà sotto le forche caudine della seconda commissione consiliare per poi ottenere o meno il via libera definitivo pochi giorni dopo in consiglio comunale.La concessione sarà valida fino al 30 giugno 2025 e, nel caso di esito positivo dell'iter per il nuovo stadio, gli effetti giuridici cesseranno con la sottoscrizione definitiva della convenzione per il "project financing" che dovrebbe permettere di costruire il nuovo stadio. Per quel che concerne il pagamento è stato stabilito che la Ternana verserà mensilmente 2.500 euro, mentre per l'eventuale manutenzione straordinaria l'importo massimo è fissato in 100 mila euro a carico del concessionario (ma di fatto non sono previsti nuovi lavori). Al Comune spetterà il diritto di utilizzare direttamente o concedere ad altri (scuole, società sportive e associazioni per il tempo libero) lo stadio per un numero massimo di venti giornate.Secondo quanto c'è scritto nella nuova convenzione attualmente la capienza è ancora certificata a quota 14.995 posti. Ricordiamo che la convenzione originaria è stata sottoscritta il 22 febbraio del 2018, poi l'integrazione del giugno 2022 che scadrà il 30 giugno. Ma la scadenza che preoccupa di più il Comune è quella dell'attuale certificato di idoneità statica, fissata il 24 settembre del 2026. Un documento fondamentale per poter iscrivere la Ternana in un campionato professionistico. Il certificato ha validità 10 anni e prevede, per ottenerlo, saggi sulle opere murarie ed eventualmente lavori di consolidamento. E visto che si tratta di uno stadio con oltre mezzo secolo di vita c'è da giurare che eventuali lavori saranno comunque impattanti per le casse comunali. Infatti, lo stadio Liberati, inaugurato nel 1969, è una struttura logorata dal tempo e dalle intemperie, quindi la speranza del Comune e dei tifosi è che non serve rinnovarlo perché si ipotizzano lavori impattanti e costosi per poterlo comunque ottenere, viste le nuove leggi in materia in vigore.Nel frattempo va avanti l'iter per costruire il nuovo stadio comunale in regime di equilibrio economico-finanziario che, come noto, ha già il pubblico interesse dal 13 maggio 2021. In sostanza si parla del progetto stadio-clinica che. La Ternana lo scorso 22 marzo ha risposto al Comune in merito alla volontà di proseguire l'iter tecnico-amministrativo per la redazione del progetto esecutivo e alla gestione delle opere previste. Nel frattempo arriva l'accordo ponte per la gestione del vecchio Liberati.