Narni, è il giorno della sfida: il favorito è sempre Fraporta

L'EVENTO

NARNI Una Corsa da tutto esaurito. Sold out i biglietti per assistere alla sfida al Campo de li Giochi. L'appuntamento è per oggi alle 16,30 quando davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, i cavalieri di Mezule, Santa Maria e Fraporta si sfideranno all'ultimo anello. Una gara basata su una serie di scontri diretti in cui a farla da padrone saranno velocità, tecnica e sangue freddo. Chi per primo riuscirà a infilare l'anello da dieci centimetri montato su un braccio meccanico, vincerà il duello e porterà punti preziosi alla propria squadra. Tre tornate, ognuna composta da tre gare dirette. Al terzo giro, appena uno dei due cavalieri infilerà l'ultimo anello, un dispositivo elettronico sgancerà quello dell'avversario nel porta anelli. Al termine delle tornate si decreterà il terziere vincitore che, secondo tradizione "ne vanterà gloria per l'anno intero".

L'avversario da battere in questa edizione 2024 è Fraporta, trionfatore della Corsa 2023.

Per farlo, ogni scuderia ha calato i suoi assi. Per il terziere Mezule correranno Ernesto Wilmi Santirosi su Deserto Proibito, Tommaso Finestra su Scoiattolina, e Mattia Zannori su Demurone. Per il terziere Fraporta ci saranno Luca Paterni su Oro y Plata, Leonardo Piciucchi su Sou Encantada, e Jacopo Rossi su Don Medellin. Infine per il terziere Santa Maria scenderanno in campo Marco Diafaldi su Blu Maison, Tommaso Suadoni su Schilla, e Marco Bisonni su Sky Bridge. Primi a scendere in campo Mezule e Fraporta, con due cavalieri esperti come Ernesto Wilmy Santirosi e Luca Paterni. A chiudere la sfida invece Fraporta e Santa Maria con Jacopo Rossi e Marco Bisonni.

Nessun pronostico ufficiale, e anche fra i terzieri bocche cucite per scaramanzia. A parlare per tutti è l'albo d'oro. Nella classifica generale, nonostante non vinca dal 2018, l'avversario da battere è Santa Maria. Con 23 sfide e una rivincita nel 2018, è saldamente al comando. Segue Mezule con 18 sfide, di cui una nel 2022 e una rivincita. Chiude Fraporta, con 12 corse, una rivincita, che però dall'anno scorso ha messo si è portata a casa il titolo 2023 (sfida e Corsa Storica) e la Corsa Storica di quest'anno. A incorniciare l'evento narnese più atteso dell'anno, i figuranti del corteo storico che alle 14 partiranno da piazza dei Priori alla volta del Campo de li Giochi. Dame, prelati e cavalieri assisteranno alla gara, ricostituendo uno spaccato di quello stesso pubblico che assisteva alla sfida nel 1371. Alle 15, sul campo si esibiranno i musici e gli sbandieratori della città di Narni. Poi, via alla gara. Alle 20, chiude i festeggiamenti per la Corsa all'Anello la cerimonia di consegna del Bravio per il miglior terziere.

Francesca Tomassini

