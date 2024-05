Ternana - Bari: ai playout, bastano anche due pareggi

LA FORMULA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Ternana ai playout con il Bari e con gara di ritorno senza chiusure o squalifiche. Dopo il petardo che a Piacenza ha ferito lievemente uno steward, il giudice sportivo ha deciso solo per diecimila euro di ammenda alla società, senza chiusure di curve, né porte chiuse. Rossoverdi in una posizione di vantaggio rispetto ai biancorossi, data la migliore posizione in classifica finale. Il regolamento stabilisce che i playout, praticamente uno spareggio con andata e ritorno tra la quintultima e la quartultima per decretare la quarta retrocessa, si giochino prima in casa della peggiore classificata e poi in casa della migliore. Andata a Bari giovedì alle ore 20,30, ritorno a Terni il giovedì successivo alla stessa ora. La Ternana, per salvarsi, può pure pareggiare le due partite, o vincerne una e perdere l'altra con lo stesso scarto di gol. In sostanza, si gioca una partita di 180 minuti, 90 in una sera e 90 in un'altra, al termine dei quali si salverà chi avrà fatto più gol. A parità di reti sarebbe salva la Ternana. Niente supplementari e rigori. Questi scattano solo se le contendenti hanno gli stessi punti in classifica.© RIPRODUZIONE RISERVATA