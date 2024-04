Terni. Paura per una ragazza scippata di notte La mamma: «Ormai si vive nel terrore»

IL CASO

Una 18enne ternana è stata scippata in pieno centro da due ragazzi in sella a una bicicletta. Le hanno strappato via la borsa con una violenza tale che la tracolla si è rotta, con la giovane vittima che ha rischiato di farsi male. L'episodio è andato in scena all'una della notte tra domenica e ieri in via Corona. La 18enne era insieme a due amiche e ad altri quattro adulti, i genitori delle altre ragazze. Stavano parlando e sarebbero tornati a prendere le auto parcheggiate fuori dalla ztl per rientrare a casa. La giovane ternana, che era di spalle, non ha fatto neppure in tempo a capire cosa stessa accadendo. I due, arrivati in sella a una bici da piazza del Mercato, hanno percorso via Corona contromano, hanno strappato via la borsa e sono scappati via verso piazza Valnerina. I papà delle due amiche si sono messi a inseguirli ma la bicicletta, a folle velocità, è sparita tra i vicoli. La 18enne, sconvolta e sotto choc, ha visto sparire i cento euro che le aveva regalato un'amica di famiglia per Pasqua, la postepay e i documenti personali. Alla polizia il compito di indagare sullo scippo andato in scena in città nella notte tra domenica e ieri. «La fortuna è stata che la tracolla si è rotta e che per fortuna mia figlia non è stata trascinata via e non è caduta, e che i papà delle sue amiche, a piedi, non sono riusciti a raggiungere questi delinquenti mentre fuggivano altrimenti chissà come sarebbe potuta finire» dice la mamma della 18enne.Ora gli investigatori della questura sono al lavoro per dare un nome ai due scippatori di colore. Le amiche della vittima li hanno visti bene e sono in grado di riconoscerli se le immagini delle telecamere sono riuscite a immortalare i loro volti. I filmati sono già stati acquisiti dalla polizia e sono al vaglio di chi sta indagando su un episodio che non può non allarmare. «La polizia è stata gentile e disponibile, questa mattina andiamo a presentare formale denuncia e confidiamo nei filmati delle telecamere che sorvegliano la città, che purtroppo non è così sicura come si vuole fare credere - aggiunge la mamma della 18enne che è riuscita a salvare l'Iphone nuovo di zecca perché stava chattando con sua madre. E' assurdo subire uno scippo in pieno centro e per di più in presenza di altre sei persone. La verità è che noi ternani ormai abbiamo paura ad uscire di casa pure per andare a mangiare una pizza o a prendere un gelato in centro. Una mia amica - dice la donna - è stata scippata qualche giorno fa mentre portava a spasso il cane in via della Rinascita, un amico di mia figlia ha visto sparire lo smartphone dopo che uno sconosciuto gli ha chiesto indicazioni stradali».© RIPRODUZIONE RISERVATA