Terni, 54enne trovato senza vita nella stanza del b&b dove alloggiava

TERNI - E’ stato trovato senza vita nella stanza del bed and breakfast di Gabelletta dove viveva dopo la separazione dalla moglie.

Il 54enne ternano, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato stroncato da un malore.

A dare l’allarme nel pomeriggio di ieri i titolari della struttura ricettiva, preoccupati perché non lo avevano visto uscire per andare al lavoro.

Nessuna risposta al loro tentativo di contattarlo al telefono, che squillava a vuoto.

A quel punto è scattata la richiesta d’intervento. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco di Terni, l’ambulanza del 118 e la squadra volante.

Ad aprire la porta della stanza un fabbro. Poi la tragica scoperta del corpo senza vita del 54enne ternano, che lavorava in una pasticceria della città.

Inutile l’intervento dell’ambulanza, con gli operatori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto la polizia è rimasta a lungo.

La volante e la scientifica sono state impegnate nei rilievi all’interno della stanza del b&b per stabilire le cause del decesso ed escludere una morte violenta.

All’esito dei primi accertamenti svolti, si ipotizza che il pasticcere 54enne sia stato stroncato da un malore che gli ha lasciato scampo.

A coordinare le indagini è il pm, Elena Neri, che nel tardo pomeriggio ha dato il nulla osta per il trasferimento della salma in obitorio. Per avere le conferme sulle cause del decesso è probabile che la procura disponga l’autopsia.

La morte del 54enne, che da quando si era separato abitava nella stanza della struttura ricettiva, ha destato cordoglio in città, dove l’uomo era molto conosciuto.