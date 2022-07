Narni scalo, al via i lavori di ripristino delle piste ciclabili e delle aree pedonali

Sono partiti nei giorni scorsi a Narni scalo i lavori di ripristino delle aree dedicate alle corsie ciclabili e pedonali. L’amministrazione comunale, inafatti, ha incaricato la ditta specializzata di eseguire gli interventi di notte per evitare il più possibile problemi alla circolazione veicolare e agli spostamenti cittadini. I lavori riguarderanno, nelle parti di fondo deteriorato, la posa di nuova resina bicomponente colorata con la quale sarà completata anche la corsia ciclabile.

Il Comune sottolinea come le corsie ciclabili siano state il frutto di uno studio tendente a coniugare la possibilità di spostarsi in sicurezza in bici con la sicurezza dei pedoni nell’attraversare la strada non occupata da veicoli in sosta selvaggia. Le vie interessate dagli interventi sono via della Stazione, via Tuderte, tra via della Stazione e via Capitonese, le aree di intersezione di via Trieste con via del Parco e via Norma Cossetto.