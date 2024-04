Narni, ubriaco e molesto. Scatta il daspo urbano per un trentatreenne

NARNI Si ubriaca e infastidisce i passanti. Arrestato un trentatrenne albanese. Per lui scatta anche il daspo urbano. Divieto di entrare in città per due anni.

L'episodio risale al pomeriggio del 25 aprile, quando l'uomo, in evidente stato di alterazione, si è piazzato di fronte a un negozio del centro cittadino e ha iniziato a infastidire i passanti.

Per riportare la situazione alla normalità, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri.

A carico dell'uomo, era in corso la misura di affidamento in prova emessa dall'ufficio di sorveglianza del tribunale di Spoleto.

A fronte dei suoi comportamenti, nella mattinata di sabato i militari hanno proceduto all'arresto.

Non solo. Su richiesta dei carabinieri, il questore di Terni ha emesso un provvedimento di daspo urbano.

Per due anni, l'uomo non potrà accedere al centro storico narnese e alle vie limitrofe.

In questi giorni, proprio per garantire la sicurezza urbana, in occasione della celebrazione della cinquantaseiesima edizione della Corsa all’Anello, il comando stazione carabinieri di Narni ha predisposto un articolato piano di prevenzione mediante l’attuazione di incrementati servizi di controllo del territorio.