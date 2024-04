Narni, prende a sassate la vetrata dell'ascensore. Divieto di ritorno in città per il vandalo di Sant'Agostino

NARNI Prende a sassate l'ascensore di Sant'Angostino, divieto di tornare in città. Il provvedimento è scattato nei confronti di un venticinquenne di origini marocchine domiciliato a Narni ma residente in Lombardia, che la settimana scorsa aveva danneggiato l'impianto di risalita.

Nel corso di un'indagine lampo, grazie ai video delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri della stazione di Narni sono riusciti a identificare l'autore del gesto. Secondo la ricostruzione effettuata, nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, il giovane si trovava all'interno del chiostro di Sant'Agostino. A un certo punto, rendendosi conto di essere solo, ha tirato un pezzo di mattone contro la vetrata dell'ascensore, mandandola in frantumi. Un danno stimato intorno ai cinquemila euro, e impianto inutilizzabile. Immediata la denuncia da parte del sindaco. Grazie alla visione dei nastri registrati dalle telecamere, i militari sono riusciti a risalire al giovane. Una volta individuato è stato rintracciato e portato in caserma. Il ragazzo, già con diversi precedenti a carico, non ha fornito nessuna giustificazione al suo gesto. Per lui è scattata la denuncia.

Oggi i carabinieri della stazione di Narni hanno proceduto alla notifica del provvedimento di divieto di ritorno per due anni nella città di Narni.