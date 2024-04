Narni. Seminario sul dolore oncologico: dagli analgesici alle cure palliative

Il “Dolore: malattia difficile da curare” è stato al centro di un seminario fortemente voluto dal responsabile scientifico Adiberto Favilli (medico chirurgo specializzato in Anestesia e Rianimazione) ed organizzato insieme all’associazione Anlcc (Narni per la lotta contro il cancro). Al tavolo della presidenza (nella foto) Bracarda, Mecocci e Favilli. L’incontro è stata un’occasione per ribadire come chi soffre per via della malattia debba essere in qualche modo aiutato sia dal punto di vista fisico che psicologico. Un confronto che ha visto la partecipazione di medici e infermieri accorsi a Narni, presso la sala Giuseppe Bravi dell’Istituto Beata Lucia. Quello del dolore è un tema delicato che tocca numerose specializzazioni mediche e che necessita di aggiornamenti costanti. Anche in questa occasione l’argomento è stato affrontato in maniera dettagliata dai relatori che hanno illustrato ad una platea attenta e partecipe il dolore in tutte le sue forme, per un excursus generale di facile comprensione.

In particolare, si è parlato di dolore dell’anziano fragile, di dolore oncologico, di cure palliative e della presa in carico del paziente con dolore sia in ambito ospedaliero che territoriale. Fondamentale è, infatti, la gestione del paziente da parte di medici e infermieri di ogni ambito, che devono essere preparati ad affrontare situazioni ad alta complessità assistenziale e devono saper costruire con il paziente un rapporto moderno e consapevole, fatto soprattutto di ascolto e di vicinanza, e non solo di risoluzione delle problematiche.Il seminario è stato patrocinato dal Comune di Narni, dall’azienda ospedaliera Santa Maria Terni, dall’Usl Umbria 2, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni e dall’OPI Ordine Professioni Infermieristiche Terni.