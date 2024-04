Narni, il comune acquisisce le Gole del Nera. Firmato l'accordo con Rete ferroviaria italiana

NARNI Il Comune di Narni acquisisce le Gole del Nera. Firmato il contratto con la Rete Ferroviaria Italiana.

«La firma - spiegano dal Comune - costituisce l’atto conclusivo di una vicenda lunga trent'anni e segue un preliminare di acquisizione già sottoscritto nel 2019. Con questa formalizzazione il Comune viene in possesso definitivamente del tratto che va da Nera Montoro a Narni dove già esiste da anni la ciclopedonale nota ormai come Gole del Nera».



Un giro di boa che, secondo l'amministrazione, consentirà ulteriori interventi di riqualificazione del borgo di Stifone con la realizzazione del centro visite delle Gole del Nera e con un percorso di valorizzazione e recupero delle infrastrutture tecnologiche.

Un iter iniziato negli primi anni 2000 quando iniziarono a svilupparsi progetti per il riutilizzo del tracciato ferroviario iniziarono a svilupparsi progetti per il riutilizzo del vecchio tracciato ferroviario Orte-Ancona.

Nel 2010 l’amministrazione approvò il primo atto relativo alla realizzazione della ciclopedonale delle Gole realizzata poi grazie a due distinti finanziamenti della regione Umbria, con l’assenso di Rfi, e con cinque distinti interventi di riqualificazione di altrettanti luoghi significativi per la realizzazione del percorso in un’area già riconosciuta come sito di interesse comunitario.