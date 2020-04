Narni, riapre l'edicola di Martina Francescangeli, quella più antica

L’edicola era stata chiusa all’inizio della pandemia per problemi di organizzazione famigliare. Adesso però la Rivendita di Martina Francescangeli, la più grande del Centro storico è tornata a lavorare da qualche giorno. Spiega Martina: «Quando ci siamo resi conto che la questione sarebbe andata ancora per le lunghe, allora abbiamo deciso di riaprire la serranda». Si è ben presto riconquistata la sua clientela, quella che fa riferimento alla Piazza Garibaldi: «Lo vedo, la gente viene in piazza, va al negozio di generi alimentari, poi in farmacia ed infine qui, all’edicola, molto velocemente. Tutti i giorni così, immancabilmente, un tour ripetitivo».

Quella di Francescangeli è stata sempre una rivendita “classica”, non un negozio ma una struttura metallica prospiciente al Duomo, insomma nel posto più centrale del centro storico, fondata dalla mitica “Marietta”, che conosceva personalmente tutti direttori dei giornali per quanti ne vendeva. «Sì, si vende bene anche perchè le cose da fare sono davvero poche in tutta la giornata» racconta Martina dietro la sua mascherina con tutti filtri possibili e che riesce anche a prendere una boccata di sole nella piazza, che conta, davvero, otto persone, tutte regolarmente in fila nei negozi.

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA