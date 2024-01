Amelia, chiusa l'edicola del centro. In dieci anni addio a 25 chioschi su 67 nel Ternano

INFORMAZIONE

AMELIA Il territorio perde un'altra edicola. La terza nella provincia di Terni nel giro di sei mesi. Con la fine dell'anno, Serafina, unica rivendita di giornali e quotidiani del centro storico amerino, chiude i battenti.

Un epilogo annunciato, da tempo il cartello vendesi era affisso sulla vetrina, ma che in tanti speravano non si materializzasse. Lo stesso titolare si è adoperato per mesi nel tentativo di trovare qualcuno che potesse raccogliere il testimone. Ma nessuno si è fatto avanti, e così, da oggi, le luci del negozio di via della Repubblica 32, resteranno spente. Un esercizio che ha fatto la storia del commercio amerino. «Il negozio - racconta un residente - è stato sempre su via della Repubblica, ma all'inizio, negli anni Cinquanta stava più in alto, verso Croce di Borgo. Poi si è trasferito in uno spazio più grande, più in basso, verso porta Romana». Lì è rimasto fino al 2010 circa. Poi un periodo di chiusura. Nel 2014, Serafina riapre i battenti con una nuova gestione ma sempre nello stesso settore. Edicola, cartoleria, giocattoli e copisteria. Quasi dieci anni e una pandemia durante la quale gli edicolanti amerini avevano fatto rete, insieme ai distributori, per resistere a uno dei momenti più difficili dal secondo dopoguerra. Oggi la chiusura. Un bilancio tutto in negativo quello 2023 per le edicole del comprensorio. Un'emorragia iniziata ormai diverso tempo fa e che negli ultimi mesi ha allungato a dismisura la lista degli esercizi che hanno abbassato la saracinesca. A settembre scorso ha chiuso il Piccolo principe che ha lasciato la frazione di Fornole senza edicola cartoleria. Il 30 novembre era toccato a San Gemini dove a chiudere è stata la rivendita di via Roma. Anche in quel caso, nonostante i tentativi della titolare Viviana Ceccarelli di trovare qualche giovane che volesse prendere in gestione l'attività, nessuno si era fatto avanti. «Purtroppo - aveva commentato amara la titolare che per ventiquattro anni è stata dietro il bancone - la nostra ricerca di qualcuno che potesse continuare l'attività è stata vana. Abbiamo messo i cartelli ma solo una ragazza è venuta a chiedere informazioni».

Secondo i dati forniti dalla camera di commercio, nella provincia di Terni, sono sessantasette le edicole in attività. Venticinque in meno rispetto al 2013. A riprova di un trend discendente, non solo per le edicole ma anche per tante piccole attività commerciali, la notizia che soltanto a Narni Scalo, fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 chiuderanno cinque attività.



