Terni, l'edicola di via XX settembre: «Ho messo un tavolino fuori per limitare gli ingressi»

Ultimo aggiornamento: 16:46

La Settimana Enigmistica e i quotidiani,. A parlare è Francesco Tacchia che gestisce ormai da più di trent'anni la storica edicola di via XX Settembre nel quartiere Cospea, a due passi dal centro commerciale e la chiesa di San Giuseppe Lavoratore.- racconta l'edicolante con il viso coperto dalla mascherina e i guanti a proteggere le mani - speriamo in una ripresa quanto prima, perchè lavorare così si mette a repentaglio la nostra salute e quella dei famigliari» dice.Si è attrezzato come possibile,. «Mi sono organizzato mettendo di fuori il tavolino per non far entrare le persone e rischiare meno possibile» dice. Con le limitazioni agli spostamenti, ovviamente gira meno gente. Anche se l'edicola resta aperta perchè i giornali sono considerati genere di prima necessità. «Ma ormai solo gli anziani comprano i quotidiani, i giovani non leggono più. L'emergenza e i siti online hanno tolto molto lavoro a noi edicolanti».