Edicole aperte ad Agosto, ecco dove trovare Il Messaggero anche in piena estate. La mappa

Gli italiani vanno in vacanza, le notizie no. Durante il periodo di Ferragosto le edicole aperte a Roma saranno meno del solito (circa 200 su 600), ma per continuare a leggere Il Messaggero anche durante le ferie di agosto, arriva la mappa interattiva delle edicole aperte a Roma. Un modo semplice ed intuitivo per non restare mai senza il proprio quotidiano di riferimento. E magari portarlo con sé, sia che si vada al mare, sia che si resti in città.

CLICCA QUI PER LA MAPPA INTERATTIVA DELLE EDICOLE APERTE A ROMA