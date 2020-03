TERNI A Poggio di Otricoli c’è l’altra edicola del comune, anch’essa bar, tabaccheria ed annessa edicola. La signora Simona Bertoldo conduce l’attività: «Un po' di clienti li abbiamo anche per i giornali – spiega Simona – con le cautele del caso, c’è gente che entra in tabaccheria, si può dire che non ci possiamo lamentare anche per la vendita di giornali». Simona spiega che nonostante Poggio di Otricoli sia davvero molto piccolo l’edicola è riferimento pure per Calvi dell’Umbria ed anche per Moricone di Narni, alla fine un bel circondario. «Si vende, la gente continua a venire, certo il calo si è sentito, però non ci possiamo ancora lamentare. Come si dice “Tiriamo avanti” anche se il bar, come si sa è chiuso da una decina di giorni». L’edicola lavora anche su prenotazione nel senso che in questi giorni vengono prenotate riviste che normalmente non si trovano sugli scaffali dell’edicola. «La cosa è nuova anche per noi. L’unica cosa che mi sento di dire: “Speriamo che finisca presto”».

