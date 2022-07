Amelia, addio a Concetta la storica edicolante di Porta Romana

AMELIA Addio a Maria Concetta Sbaraglia. La comunità amerina si stringe intorno alla famiglia di questa signora dolce e sorridente che per decenni ha mandato avanti l'edicola che sta vicino a Porta Romana. Una vera e propria istituzione per la città, non solo per il ruolo professionale ma anche e soprattutto per la capacità di relazionarsi con le migliaia di persone che hanno sostato davanti al suo bancone. Un giornale, un giochino, un consiglio e perchè no una confidenza. Tutti ad Amelia, nessuno escluso, hanno un ricordo che oggi vogliono condividere per alleggerire quel senso di perdita che si avverte quando un pezzo di storia della comunità finisce.

«All'inizio erano le figurine dei calciatori - la ricorda l'assessore Alberto Rini- poi Topolino, poi Forza Milan la rivista ufficiale del Milan, poi la Gazzetta dello Sport e la copia tenuta da parte per le grandi vittorie, poi arrivò il periodo dell'impegno politico e le copie del Secolo d'Italia... e così passavano i giorni, e tu lì.. a vedere passare migliaia di persone ognuno con i propri gusti, le proprie letture, i bambini davanti alle buste dei giochi o alle riviste da colorare... e tu sempre lì, presenza "istituzionale", Concetta per tutti, un sorriso per tutti. Buon viaggio».

Al cordoglio cittadino si è unita anche la sindaca Laura Pernazza.

«L’edicolante nelle piccole realtà come la nostra - ha scritto- diventa un punto di riferimento, un'istituzione, per grandi e piccini. Da oggi siamo tutti più tristi ad Amelia, con Concetta se ne va anche quel ruolo che le edicole negli anni hanno assunto e che stanno perdendo con l’avvento di internet e dei social».