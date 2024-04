Lei lo lascia, lui minaccia di sfregiarla con l'acido. Incubo per una studentessa diciottene di Foligno. L'ex arrestato: ha 19 anni, è il compagno di scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresti domiciliari a Foligno, per un ragazzo di 19 anni indagato per aver compiuto, con minacce e molestie, atti persecutori aggravati nei confronti di una compagna di scuola, diciottenne, dopo che la stessa - secondo quanto riferiscono i carabinieri - aveva manifestato la volontà di voler interrompere la loro brevissima frequentazione. Il ragazzo in più occasioni avrebbe inviato alla vittima messaggi dal contenuto minaccioso, contattandola frequentemente al telefono, anche tramite di amici e amiche della stessa. Sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe anche minacciato di sfregiarla con l'acido. Durante le pause scolastiche si è verificato che le abbia sputato addosso e, senza giustificato motivo, è stato trovato in possesso di una spranga in ferro, appostato nei pressi della scuola. In una circostanza, nei pressi della scuola, di recente, una volta avvicinata, l'avrebbe pesantemente offesa e minacciata, rivolgendo ingiurie anche alla sua famiglia. I militari della locale compagnia hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale che era stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, su richiesta della Procura.