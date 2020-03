Otricoli, l’edicola è aperta solo la mattina. Un po' di paura ma Koceku Vjollca, la titolare, continua a lavorare

Ultimo aggiornamento: 20:24

«Rimango aperta solo la mattina: ho anche un po' di paura in questo periodo. Però stringiamo i denti lo stesso». Koceku Vjollca da tanti anni ase tira avanti soprattutto per il bar tabaccheria. «C’è poca gente in giro, diventa davvero difficile però è il mio lavoro e mi appoggio pure ai giornali anche se vendo pochi». E’ l’unica edicola ad Otricoli quella di Koceku, una postazione “storica”, che è considerata tale dagli abitanti del centro del paesino con vista sul Monte Soratte, sulle luci di Roma. Il giornale però per abitudine si legge anche nello stesso bar da parte degli avventori, che lo sfogliano e magari manco lo comprano. Ma così è da tempo immemore, da sempre. «Aspettiamo che finisca l’epidemia per vedere come andrà a finire. Di certo la situazione non è per niente facile».