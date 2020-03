Chiara Pierini gestisce l'edicola a Cardeto, lungo via C. Battisti, da 10 anni, sempre con un sorriso, tanta gentilezza e tanta pazienza. Ha deciso di rimanere aperta tutte le mattine fino alle 13, per senso civico: “Reputo sia giusto dare questo servizio ai miei clienti, al mio quartiere. Ho timore è vero, perchè non sono riuscita a trovare una mascherina, ma ho i guanti e il vetro che mi proteggono. Poi penso a chi è più esposto di me, i medici, gli inferimieri, le cassiere ai supermercati e allora vado avanti”. Chiara è disponibile anche con chi potrebbe avere difficoltà ad uscire:”Basti che mi chiamino e io sarò pronta anche a fargli la spesa”. Il suo dolce sorriso è una luce in fondo al tunnel.

