Narni, Mezule vince la Corsa Storica. Federico Minestrini è l'unico ad infilare l'anello "impossibile".

NARNI Mezule vince la Corsa Storica, Federico Minestrini centra l'anello "impossibile" e conquista il titolo 2022. In una piazza dei Priori gremita come non si vedeva da tempo, il cavaliere bianconero, responsabile della scuderia mezulana insieme a Simone Galletti, è stato l’unico ad infilare l’ultimo anello, quello di tre centimetri di diametro, portando a casa la vittoria. Niente da fare per gli altri undici cavalieri che, una tornata dopo l'altra, sono stati eliminati. Una sfida quella della Corsa Storica che vede via via rimpicciolirsi le dimensioni dell'anello, fino a raggiungere dimensioni quasi impossibili per un cavaliere a cavallo. Alla partenza, appeso in bella mostra l'anello da dieci centimetri. I primi a mancare il bersaglio e ad essere eliminati sono Lorenzo Proietti uno dei cavalieri di Mezule, e Giulio Martelli di Fraporta. Al secondo giro, quello con l'anello di 8 centimetri, ad andare fuori è ancora Fraporta che perde Luca Paterni. Il terzo, quello di sei centimetri punisce Cesare Bonanni, sedicenne al suo debutto in gara, e Jonathan Anselmicchio entrambi di Santa Maria insieme a Ernesto Wilmi Santirosi di Mezule. E il momento dell'ultimo giro. Tre centimetri che decideranno le sorti della Corsa. In gara sono rimasti in sei, in ordine di partenza Leonardo Piciucchi di Fraporta, Luca Chitarrini di Mezule, Tommaso Finestra di Mezule, Jacopo Matticari, sedici anni al suo debutto in gara, di Santa Maria, Federico Minestrini di Mezule e Tommaso Suadoni di Santa Maria. Ma solo Minestrini infila il bersaglio. Il resto è festa bianconera, coronata dall'anello d'argento ricevuto dalle mani della consigliera regionale Eleonora Pace. Una vittoria e una cerimonia condivisa con Eugenio Santucci, un ragazzo di Magliano Sabina che ieri ha realizzato un sogno. Debuttare in pista e provare a centrare l'anello. Missione compiuta.

