Narni, Corsa all'Anello. Appuntamento con "La rinascita dopo la peste", a Teatro Manini si parla di pandemia e società.

NARNI Appuntamento con "La rinascita dopo la peste", convegno e punta di diamante della cinquantaquattresima edizione della Corsa all'Anello. L'incontro, frutto di una prima collaborazione tra il Festival del Medioevo e la Corsa all’Anello, è per stasera alle 18 al Teatro Manini. Un titolo quello scelto per la conferenza, che è anche il tema, emblematico e quanto mai attuale, di questa edizione 2022 della festa dedicata a San Giovenale e alla rinascita dopo la pandemia, e che racchiude al suo interno ospiti speciali e contenuti inediti. Durante la tavola rotonda Amedeo Feniello, professore di Storia medievale all’Università de L'Aquila e ricercatore presso il Cnr di Cagliari e Maria Giuseppina Muzzarelli professoressa di Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda nell’Università di Bologna, approfondiranno, con riferimenti all’attualità, i cambiamenti portati dalla pandemia del 1348, conosciuta come la peste nera, nella società e negli abiti. Moderatore d’eccezione, Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival del Medioevo di Gubbio con cui l'ente Corsa all'Anello ha instaurato una sinergia che si preannuncia solida e duratura. Domani 1 maggio invece, si scende in piazza con "l'Arte della guerra", combattimenti scenici per le vie e le piazze del centro storico, spettacolo itinerante a cura della Compagnia della Fiera. Alle 20.30 in Piazza dei Priori ci sarà “Pro tutelanda salutis” di Andrea Mengaroni, spettacolo realizzato come prodotto finale del laboratorio teatrale “Il giullare dall’Insipiens all’Arlecchino”. Alle 21.45 in Via Mazzini sarà la volta di “Lieto danzar tra arti e mestieri”, spettacolo itinerante del Gruppo Danza Walpurgis del terziere Santa Maria.

