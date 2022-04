Narni, al via la festa della Corsa all'Anello. Eventi e giochi, nel segno della rinascita.

NARNI Al via la 54esima edizione della Corsa all’Anello. Dopo le chiusure forzate imposte dal lockdown, la festa, presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Narni, scende di nuovo in piazza e in grande spolvero. Dal 21 aprile all'8 maggio torneranno in scena tutti gli eventi della tradizione, storici e religiosi, che da sempre costituiscono il fulcro del programma. Intanto, da oggi fino al 12 aprile, la Corsa all’Anello di Narni sarà presente alla Bit di Milano, nell’ambito del progetto Medieval Italy. Tema di questa edizione 2022 "La rinascita dopo la peste", scelta emblematica e quanto mai attuale che simboleggia appieno lo spirito con cui i festaioli si stanno preparando. «Tutto tornerà agli occhi del mondo nello splendore che lo ha reso famoso -spiegano gli organizzatori- rinascendo dal covid, come nel Medioevo tutto rinacque a nuovo splendore dopo la peste nera del 1348. Il 1371, anno di riferimento della manifestazione, rappresenta di per sé nei suoi abiti, negli ambienti ricostruiti, nelle giornate medievali, nella corsa storica, il modo più concreto, più spettacolare possibile per dimostrare la “Rinascita”, oggi come allora». Diciotto giorni suddivisi fra eventi della tradizione, mercati, conferenze, mostre, spettacoli, concerti ed esibizioni, non dimenticando l’offerta gastronomica dei terzieri per dimostrare a se stessi e al mondo che tornare a splendere è possibile.

Fra gli eventi principali, le giornate medievali (25 e 30 aprile e 1 maggio) in cui si svolgeranno conferenze, spettacoli tematici e degustazioni di ricette dell'epoca, mercati, come quello che si terrà domenica 24 aprile dalle 10 alle 23 in piazza dei Priori oppure incontri, uno su tutti quello con Erika Madera, “Medichesse, streghe e sante: il contributo delle donne all’arte della cura", o ancora, performance teatrali come quella al Teatro Manini sempre il 24 alle 17.30, quando, in occasione della presentazione della Commissione Cultura della Corsa all’Anello e l'inaugurazione della mostra fotografica “L’Anello – Uniti e Distinti” del fotografo romano Alessandro Montanari, l’attore Francesco Montanari farà delle letture. Il 2 maggio ci sarà la rievocazione dell’offerta dei ceri da parte delle autorità comunali al vescovo, mentre il 3, giornata del Patrono San Giovenale, alle 10.30 in Cattedrale ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Francesco Antonio Soddu, seguita dalla processione con il busto del santo, portato per le vie del centro storico. Alle 17 in piazza dei Priori si terrà la corsa storica. Il grande corteo storico, composto da centinaia di costumanti, sfilerà per le vie del centro il 7 maggio, secondo un rito e una tradizione che da sempre lo annoverano fra uno degli eventi principali della manifestazione. Gran finale l'8 maggio quando al Campo de li Giochi si disputerà la Corsa all'Anello. Avversario da battere, in qualità di vincitore dell'edizione 2021, il terziere Fraporta che l'anno scorso ha fatto bottino e dopo dieci anni di attesa ha portato a casa di nuovo il titolo. Alle 14 il corteo storico sfilerà alla volta del Campo de li Giochi dove alle 16 si svolgerà la Corsa all’Anello. Infine alle 21.30 in Piazza dei Priori ci sarà la cerimonia di chiusura.

Tutto il programma si può consultare sul sito della Corsa all’Anello www.corsaallanello.it e sui social della festa.