Narni, le Gole del Nera diventano una palestra a cielo aperto. Installate anche videocamere di sorveglianza

NARNI Gole del Nera, una palestra a cielo aperto. Installate otto postazioni sportive. Obiettivo, migliorare la sicurezza lungo il percorso e dotarlo di infrastrutture che rendano sempre più attrattiva questa zona.

Non solo. Saranno posizionate anche delle telecamere di videosorveglianza.

«Sono in fase di installazione - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucarelli - otto postazioni dotate di attrezzature sportive per l’allenamento isotonico e cardio. Queste, una volta montate, saranno utilizzabili anche da persone con disabilità, bambini, adulti ed anziani. E' prevista anche l’installazione di videocamere di sorveglianza che si rendono necessarie per meglio monitorare il percorso, che viene attraversato settimanalmente da centinaia di persone. Il progetto è stato finanziato da Sport e Salute con il bando 'Sport Nei parchi', vinto dal comune di Narni nel 2022. Si tratta - chiude - di un altro piccolo tassello che fa capo al progetto 'Gole del Nera' e che punta a rendere il percorso sempre più attraente per i turisti e per i nostri concittadini».