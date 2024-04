Martedì 30 Aprile 2024, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 16:44

Un 14enne precipita nel letto di un torrente e viene soccorso dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questo pomeriggio a Orvieto Scalo. La squadra del distaccamento di Orvieto ha trovato il giovane adagiato sul letto del fosso. Insieme ai vigili del fuoco è intervenuto anche il personale medico del 118. I soccorritori hanno raggiunto il 14enne, lo hanno imbarellato e affidato al personale dell'elisoccorso Nibbio che lo ha trasportato all'ospedale di Perugia.

Da quanto si è potuto apprendere non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono comunque in corso le indagini del commissariato di Orvieto per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Presente sul posto anche una pattuglia della polizia locale.