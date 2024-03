Narni, Gole del Nera. Nasce l'idea di una smart grid per Stifone

NARNI Centro visite delle Gole del Nera, via al cantiere. Allo studio la realizzazione di una smart-grid per alimentare il borgo di Stifone.

«l progetto - riferiscono dal comune - finanziato tramite il Piano di Sviluppo Rurale, ha superato la fase dell’aggiudicazione lavori e si sta procedendo ora all’allestimento del cantiere. Una volta realizzato, il centro potrà funzionare come punto informativo e illustrativo per tutto il complesso delle Gole con un punto focale sulla storia della produzione idroelettrica».



Non solo. «A questo - aggiunge la nota - si lega un’altra iniziativa finanziata con i fondi derivanti dall’Accordo per la Qualità dell’Aria della Conca ternana. L’amministrazione comunale ha incaricato Dream srl, startup dell’Università La Sapienza, di realizzare uno studio preliminare di fattibilità ad alto contenuto tecnologico per la nascita di una smart-grid in grado di alimentare una buona parte del borgo circostante di Stifone tramite una piccola turbina ospitata proprio nei resti dell’antica centrale».



Questa soluzione, oltre a potenziare l'offerta didattica del futuro Centro Visite, potrebbe rappresentare anche il primo passo per la nascita della seconda comunità energetica rinnovabile all’avanguardia nel territorio narnese.



«Impiantare un simile progetto pilota a Stifone -spiega l'assessore all'ambiente Giovanni Rubini - avrebbe il duplice vantaggio di promuovere lo sviluppo economico locale e allo stesso tempo di decentralizzare la produzione dell’energia, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Tutti obiettivi, questi, in linea con la storia dell’abitato, che proprio grazie all’inaugurazione della centrale idroelettrica segnò già un primato nell’Italia Centrale del 1892».