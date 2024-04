Perugia, ladro morto soffocato in un negozio mentre cerca di scappare

PERUGIA - Nella notte tra lunedì e matedì i carabinieri della stazione di Corciano sono intervenuti sul capoluogo, a seguito della comunicazione pervenuta al “Numero Unico di Emergenza – 112NUE” in cui si segnalava un furto in atto all’interno di un negozio di generi alimentari in zona Prepo.

I militari, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere di un 34enne, di origini tunisine, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. Dagli accertamenti esperiti è emerso che il ragazzo, introdottosi nell’esercizio commerciale, sorpreso dalla titolare a forzare il registratore di cassa, abbia tentato di fuggire da una piccolissima finestra posta sul retro del locale, restando però incastrato con il corpo a penzoloni all’esterno ed il collo e le braccia all’interno, decedendo verosimilmente per asfissia meccanica.

A seguire, sono sopraggiunti i Carabinieri della Stazione di Perugia, Sezione Radiomobile della Compagnia, oltre che personale del servizio sanitario 118 e dei Vigili del Fuoco.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasportato presso l’obitorio dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, per i successivi accertamenti tesi a stabilire le cause della morte. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Perugia.