Lugnano in Teverina, torna Orienteering Drama. A spasso per il centro a caccia di storie

LUGNANO IN TEVERINA Riparte da Lugnano il percorso-gioco interattivo Orienteering Drama. Ad ogni partecipante un kit con la mappa per trovare le 20 lanterne nascoste e le 20 storie da ascoltare.

Unici strumenti necessari, smartphone e auricolari per navigare.

«Con Orienteering Drama Lugnano diventa un teatro diffuso e digitale da abitare - spiegano dall'associazione Ippocampo, organizzatrice dell'evento - un modo diverso e coinvolgente per conoscere uno dei borghi più belli d’Italia».

Forniti di una mappa cartacea appositamente creata, i partecipanti di Orienteering Drama sono invitati a seguire un percorso-gioco che in venti tappe attraversa il borgo medioevale di Lugnano in Teverina.

Si prende la mappa e si diventa viaggiatori, ognuno con i propri tempi e sensibilità, con la scelta delle strade e le tappe dedicate all’ascolto.

Azione, orientamento e osservazione sono gli elementi che caratterizzano l’orienteering, a cui si aggiungono le storie, il drama, affidate alle sonorità di voci e suoni in cuffia, a cui si accede tramite un Qr code, con l’obiettivo di suggerire all’utente una fruizione personalizzata del patrimonio culturale della cittadina.

Ogni Qr code (lanterna), aperto con la app, svela una storia da ascoltare: soggetto ispiratore delle storie è Lugnano in Teverina. Il borgo medioevale, la Collegiata Santa Maria Assunta e le altre chiese, poi il Museo Civico con la Necropoli dei bambini di Poggio Gramignano e la parte dedicata alla Grande Guerra, la chiesa di San Francesco e tutto il paesaggio intorno.

«É al viaggiatore che ci rivolgiamo come nuovo autore del percorso - affermano gli autori - perché nutrendosi della vita dei luoghi li restituisca in un nuovo sguardo».

Realizzato con uno staff di operatori creativi-artisti, specializzati nei linguaggi del teatro e della musica, delle arti visive e della comunicazione multimediale, il percorso ‘parla’ un linguaggio accessibile a tutti. Pensato per una fruizione individuale, è bello da fare anche in coppia o in un piccolo gruppo.

Orienteering Drama è un progetto di turismo culturale ed esperienziale dell’associazione Ippocampo, ideato da Roberto Giannini e Rossella Viti, e realizzato con il contributo della regione Umbria, bando imprese creative POR FESR 2014-2020 azione 3.2.1. per il “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio”.