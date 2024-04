Nel derby la Ternana Esseti lotta ma cede alla capolista Interamna

Terni- Al PalaDiVittorio è andato in scena il derby di pallacanestro tra Ternana Esseti ed Interamna. La capolista si è aggiudicata il match per 69-59 dopo una partita a tratti combattuta ma soprattutto divertente. Ad avere la meglio la formazione di Graziani che nonostante alcune defezioni per infortunio, è riuscito a gestire per tutto l'andamento della gara la partenza sprint. Ora l'Interamna, che ha già conquistato il diritto a disputare i playoff, cercherà di mantenere il primato in classifica. Per i ragazzi di Salvati, invece, l'opporunità di chiudere il torneo a metà classifica.

ESSETI TERNANA-INTERAMNA 59-69 ( 9-21, 17-13, 15-15, 18-20)

Esseti Ternana: Sornoza 20, Nesu 14, Lado 13, Varriale 5, Piantoni 4, Albano 3, Menichini, Michelini, Romenzi, Francia, Sergnese, Kouloum. Coach: Salvati

Intermana: Arra 20, Alija 19, Menicocci 14, Dominici 6, Battistini 4, Centonze 4, Tamantini 2, Panuzi, Capotosti, Novelli, Passari, Corpetti. Coach: Graziani

Arbirto: Bianchini di Terni, Bernardinetti di Rieti. Cronometrista, Barbetti. Segnapunti, Marirossi