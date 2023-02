Narni capitale della speleologia. Week end di eventi per celebrare vent'anni di esplorazione con Scintilena&friends

NARNI Appuntamento nazionale con la speleologia. Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio Narni ne diventa la capitale grazie Scintilena & Friends.Un evento organizzato per celebrare il ventesimo compleanno dell’associazione guidata da Andrea Scatolini.

Proiezioni di filmati, presentazioni multimediali curate da esperti del settore che illustreranno i vari aspetti della speleologia italiana, lo stato dell’arte sulla materia, le nuove scoperte e le esplorazioni.

Sarà anche l’occasione per ricordare l’evoluzione della speleologia in Internet, di cui Scintilena è stata protagonista per due decenni.

Con la redazione di un notiziario on line indipendente, nel corso degli anni Scintilena è diventata un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda le grotte e le cavità artificiali. Una luce nel buio, come recita il meme del notiziario che ha illuminato grotte ed esplorazioni, che in vent’anni ha contato 9 milioni di pagine viste e 18mila articoli pubblicati.

Ricco il programma, con argomenti spaziano dalla tutela ambientale e all’archeologia, alle ultime esplorazioni in Italia e all’estero: dall’uomo di Altamura nella grotta di Lamalunga, al successo del film Il Buco di Michelangelo Frammartino alla Biennale del cinema di Venezia.

Non mancherà una sezione dedicata alla speleologia locale, con la proiezione del film sulle grotte della rupe di Cervara realizzato dai pipistrelli del Cai di Terni, con la relazione sulle ultime esplorazioni degli speleologi narnesi nel sottosuolo di Montefiascone, e con le ricerche biospeleologiche regionali che hanno individuato la presenza di un anfibio molto importante, il geotritone, in grotte e territori dove finora mancavano evidenze della sua presenza.

La manifestazione prenderà il via venerdì pomeriggio alle 16, al Digipass di Narni, e il sabato e la domenica all’Auditorium San Domenico, dove si svolgerà il convegno e sono state allestite sette mostre fotografiche a tema.

Info dettagliate su http://www.scintilena.com/