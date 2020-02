© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio Narnia 2019 va a Mauro Belvedere. A comunicarlo l'associazione culturale TuttiperNarni che ogni anno assegna Il riconoscimento ad un concittadino che si è particolarmente distinto in ambito culturale e non solo, contribuendo a portare lustro e notorietà alla città di Narni.Narnese doc, Belvedere è impegnato da anni nella promozione del territorio. In particolare, nel 2017 ha ideato e implementato il sito web. Perchè come ha sempre sostenuto "Narnia esiste e il mio obiettivo più grande è quello di far sapere al mondo intero che questo luogo non è altro che la splendida Narni"."Il premio - si legge nella motivazione - viene assegnato per le encomiabili attività sociali/culturali/turistiche organizzate che danno lustro e rappresentatività al nostro territorio in tutto il mondo. Con grande generosità - continuano dall'associazione- Mauro si prodiga nel cercare di far entrare Narni nel circuito dei grandi tour Operator, convinto come noi, delle straordinarie potenzialità del nostro territorio.Da aprile 2019 con grande successo collabora con Narni Sotterranea gestisce e promuove NARNIADVENTURES un percorso avventura ludico didattico indoor unico al mondo.Siamo convinti che mai come quest'anno il premio Narnia venga assegnato ad una persona meritevole che tanto si è prodigata e si prodiga per il bene di Narni".La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 febbraio 2020 alle 17,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Narni.