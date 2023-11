Domenica 19 Novembre 2023, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 08:51

GUALDO TADINO Dopo la già annunciata partenza da Arrone di una tappa della Tirreno-Adriatico 2024, è arrivata l’ufficialità per un altro grande evento per l’Umbria: l’arrivo a Gualdo Tadino della terza tappa della Corsa dei due mari. L’indiscrezione era nell’aria già da qualche giorno ed ora è arrivata la conferma direttamente dal sindaco Massimiliano Presciutti: «Abbiamo firmato il contratto. Mercoledì 6 marzo la nostra città ospiterà l’arrivo della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2024 Volterra-Gualdo Tadino».

Per l’Umbria, tra marzo e maggio, saranno due mesi di grandissimo ciclismo con le due tappe della cCorsa dei due mari che si aggiungono a quelle già presentate del Giro d’Italia. La cronometro Foligno-Perugia con arrivo in Corso Vannucci di venerdì 10 maggio e, il giorno dopo, la partenza della Spoleto-Prati di Tivo, una tappa di media montagna appenninica con arrivo in salita che vedrà impegnati i corridori nella nostra regione per il gran premio della montagna di seconda categoria sulle pendenze di Forca Capistrello nella zona di Monteleone di Spoleto.

Quelle del Giro saranno due tappe che potranno dire la loro anche per la classifica generale e che, quindi, caleranno l’Umbria in un ruolo di primissimo piano nella corsa rosa.

Non saranno, però, da meno i due appuntamenti della Tirreno-Adriatico visto che sono annunciati a partecipare tutti i big del ciclismo mondiale per preparare al meglio la campagna di primavera delle grandi classiche del nord. C’è grande attesa, quindi, per il traguardo di Gualdo Tadino di viale Giorgio Mancini, lo stesso tagliato per primo nel 2021 da Mathieu Van der Poel. L’olandese aveva infiammato tutto il pubblico presente con una volata impressionante e in questo 2023 ha centrato la sua migliore stagione con le vittorie di Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e Mondiale su strada a Glasgow (oltre che di ciclocross). Anche nel 2018, con l’arrivo della tappa del Giro d’Italia in via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino aveva salutato al traguardo un grande ciclista come Matej Mohoric (in carriere ha vinto una Milano-Sanremo). L’arrivo della tappa di mercoledì 6 marzo sarà lo stesso del 2021, con il gruppo che da via Vittorio Veneto piegherà a destra verso via Flaminia e poi svoltare a sinistra per via Roma. Quindi l’arrivo in cima a viale Giorgio Mancini, nei pressi dei giardini pubblici Rolando Pinacoli.

Il sopralluogo positivo si è svolto mercoledì 15 novembre alla presenza di Stefano Allocchio direttore di corsa della Tirreno-Adriatico e del Giro d’Italia. I dettagli di tutto il percorso di gara in partenza da Volterra non sono ancora stati svelati, ma gli ultimi 30 chilometri di gara dovrebbero transitare per la frazione perugina di Pianello lungo la vecchia strada statale 118. Quindi il passaggio nel comune di Valfabbrica, proseguendo per la frazione di Casacastalda ed entrando nel comune di Gualdo Tadino nella provinciale 245 per le frazioni di Cerasa e poi Cerqueto. Un tratto di strada percorso tutti i giorni da tantissimi cicloamatori umbri, che vedranno così premiata la loro grande passione dal passaggio della terza tappa della Tirreno-Adriatico lungo le strade di casa loro. Un evento, sia con l’arrivo della tappa a Gualdo Tadino che con la partenza il giorno dopo da Arrone verso il traguardo di Giulianova, che sarà una grande vetrina promozionale per tutta la regione Umbria con tantissimi paesi collegati in diretta televisiva e la partecipazione in gara dei ciclisti più forti del mondo.