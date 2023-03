La nave di Emergency con 161 migranti è arrivata al porto di Ortona

E' appena attraccata nel porto di Ortona, in Abruzzo, la nave di Emergency con 161 migranti soccorsi salvati dalla Life support nel Mediterraneo centrale. Tra le persone ci sono 74 uomini, 61 minori, di cui 52 non accompagnati e 26 donne di cui tre in stato di gravidanza. Una mamma della Costa d'Avorio con due gemellini di 2 anni racconta la paura durante la traversata prima del salvataggio: «Siamo stati per tre giorni in mare alla deriva perché il motore non funzionava più. Avevamo finito il cibo e l’acqua. A bordo eravamo immersi nel gasolio, nelle urine, nel vomito. I più piccoli piangevano senza sosta». (video di Daniela Cesarii)