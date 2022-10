In migliaia per San Pio: fedeli commossi all’arrivo della reliquia

Almeno duemila fedeli hanno accolto il cuore di San Pio da Pietrelcina, per la prima volta a Pescara, giunta ieri da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una giornata storica per la comunità cattolica della città, che si è data appuntamento nel tardo pomeriggio alla parrocchia di Cristo Re del quartiere Gesuiti, sui colli del capoluogo adriatico, dove si è tenuta una solenne processione fino alla basilica della Madonna dei Sette Dolori. Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, è stato di certo il più celebre tra i presbiteri dell’Ordine dei frati minori cappuccini, morto nel 1968 e proclamato Santo nel 2002 da papa Giovanni Paolo II.

Padre Pio, ecco chi era il frate della misericordia

I MIRACOLI A lui sono attribuiti profezie e miracoli, tra cui il più ricordato è quello delle stimmate. Per decenni studiosi e teologi hanno dibattuto sulla presunta natura sovrannaturale di alcuni episodi della vita del santo, alla cui morte la salma è divenuta oggetto di culto. Il cuore, nel reliquario d’argento, ieri è giunto nelle mani dei confratelli cappuccini abruzzesi, che lo hanno trasportato lungo via Del Santuario. La reliquia è stata seguita dalle autorità, tra cui il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, che ha indossato la fascia tricolore, e da centinaia di pellegrini armati di fiaccole e preghiere. Alcuni residenti si sono affacciati curiosi ai balconi, mentre le persone ai lati della strada allungavano il collo nell’intento di sbirciare il cuore del santo. La processione è terminata, senza particolari disagi per la viabilità, nel cortile del convento dei cappuccini, dove l’arcivescovo di Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti ha celebrato la messa, seguita dalla veglia di preghiera guidata dall’abate della cattedrale di San Cetteo Francesco Santuccione.

Città di Castello, si sposa l'ex prete che lasciò la chiesa a maggio



Immancabile e commosso padre Guglielmo Alimonti, punto di riferimento del quartiere e fondatore dei gruppi di preghiera di Padre Pio in Abruzzo e Molise, che ha fortemente voluto questa manifestazione. «Padre Pio vi ama», ha detto il frate che domani spegnerà 93 candeline. Padre Guglielmo è confratello e discepolo di Padre Pio con cui ha vissuto per diversi anni nel convento di San Giovanni Rotondo. «Fu Padre Pio a dirmi di tornare in Abruzzo, mi disse “Stai lì e prega per me”», ha raccontato colui che è considerato l’erede spirituale del santo e che negli anni ha fondato circa 400 gruppi di preghiera. «L’arrivo di questa reliquia – ha detto il parroco della basilica della Madonna dei Sette Dolori, don Luca Di Panfilo – è proprio un regalo per far arrivare tante grazie in questa terra benedetta da Dio e in questa diocesi. Perché Padre Pio è molto presente in questa arcidiocesi, in quanto ci sono circa una trentina di gruppi di preghiera che noi annualmente visitiamo, guidati dai vari parroci e assistenti spirituali». «Voglio invitare - ha aggiunto - tutti i cittadini pescaresi, tutti i cittadini abruzzesi e non solo, a pregare con fervore davanti alla reliquia». Resterà esposta nella basilica per nove giorni, dove i pellegrini potranno recarsi fino a mezzanotte. Sono previsti diversi momenti di preghiere e catechesi fino al 23 ottobre, giorno in cui il cuore di Padre Pio lascerà la città per tornare nel convento di San Giovanni Rotondo, dove è custodito dai frati cappuccini.