L’Alcantara produrrà mascherine chirurgiche: è in attesa di certificazione

Via alla produzione di mascherine chirurgiche alla Alcantara, un prodotto che la società sta provvedendo a certificare: la società ha voluto fare la sua parte in questo momento di difficoltà incaricando il Centro Sviluppo e Applicazione della fabbrica a mettere in linea proprio le tanto agognate mascherine, che ora sono in attesa di certificazione. E quella linea, come nelle altre funzioni che non si potranno fermare, con tutti i crismi della sicurezza, si potrà lavorare contrariamente a quanto avverrà nella fabbrica. E’ il frutto di un accordo tra Rsu e direzione aziendale, incontro che ha voluto ricucire le asprezze del precedente, quando la direzione aveva annunziato il sostanziale licenziamento di 57 lavoratori a tempo determinato.

Un piccolo passo indietro si è avuto con la disponibilità dell’azienda ad assumere il dieci per cento, insomma cinque unità, piccolo risultato ma che dà l’idea della voglia di ritrovare una collaborazione che è durata tantissimi anni. E proprio su questo si basa la richiesta dei Chimici della Cgil di costituire, in maniera formale, un “Bacino di Prelazione” “che è divenuto indispensabile “e che è un atto doveroso e dovrà ricomprendere in primis i 20 lavoratori per cui era stata data conferma di assunzione a tempo indeterminato e i rimanenti 32 rispetto il totale dei 57”. Dal Bacino di prelazione dovranno venire fuori i nomi degli eventuali nuove assunzione nel corso degli anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA