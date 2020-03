Narni, Alcantara: via 32 lavoratori a tempo determinato.

Eccoli i veri problemi del coronavirus: alla Alcantara si sono volatilizzati ben trentadue posti di lavoro. Così una parte di coloro che avevano un contratto a tempo determinato dovranno andarsene alla scadenza, tra marzo e settembre. La riunione che ha sancito questa batosta occupazionale s’è tenuta con le modalità del coronavirus: una rappresentanza stringatissima di sindacalisti, distanti tra loro, mentre il management dell’Alcantara si trovava a Milano, insomma riunione in teleconferenza, Venticinque egli aventi i contratti a tempo determinato sono passati invece ad avere una occupazione, come si diceva, in “pianta stabile”.



