Narni, chiusura delle fabbriche, avanti in ordine sparso

Situazione non univoca nelle fabbriche narnesi e mentre i chimici della Cgil invitano, per la sicurezza dei lavoratori a chiudere tutto sino a quando sarà passato il virus (lo dice Marianna Formica, la segretaria), i dirigenti vanno in ordine sparso. Ed allora chiusura alla Tarkett; la Gosource rimane in marcia, così come la Alcantara ed anche la Treofan. Va detto, però che qualsiasi provvedimento potrebbe essere cambiato anche nel corso della giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA