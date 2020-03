Situazione Alcantara, la Filctem Cgil: serve accordo per bacino di prelazione

TERNI «Vogliamo fare chiarezza su alcuni aspetti inerenti gli ultimi eventi in Alcantara» afferma la Filctem Cgil di Terni, a proposito della situazione creatasi per l’emergenza Coronavirus. «Già nell’incontro del 12 marzo presso la Confindustria di Terni proponevamo di affrontare l’emergenza prima che gli eventi ci travolgessero, chiedendo una rimodulazione degli assetti produttivi e il ricorso ad ammortizzatori sociali». Nell’incontro con la Rsu del 23 marzo, tuttavia, la situazione di tutti è stata messa di nuovo in discussione, compresa quella di 57 contratti in scadenza. La Filctem Cgil ha risposto: «A partire da questo si pongano le basi per un accordo sul bacino di prelazione dei lavoratori momentaneamente sospesi dall’attività lavorativa, dato che tutti gli altri saranno in cassa integrazione. Ci rammarica che al sommaria dell’emergenza sanitaria ci sia anche quella sociale. Continueremo sempre nella tutela della salute e dei diritti dei lavoratori perché non c’è alcun valore più alto di questo».

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA