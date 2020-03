Alcantara: con la chiusura della fabbrica ora rischiano il posto altri venticinque lavoratori.

Tremano anche gli altri venticinque dipendenti precari alla Alcantara dopo la discussione per la chiusura della fabbrica per la messa in sicurezza a seguito del coronavirus. Una crepa grande, sia con l’azienda che tra i sindacati dato che un comunicato di fuoco l’ha firmato solo Cisl e Uil. Insomma i due sindacati provinciali hanno lamentato la posizione dell’azienda che avrebbe voluto continuare la produzione e che, invece, è stata spinta a bloccare le linee: “A valle di questa richiesta sindacale di fermare temporaneamente la produzione per la problematica del coronavirus, l’azienda prima ha accettato di fermare la produzione e dopo due ore ha presentato il conto” E così la direzione aziendale ha comunicato alla Rsu che non terrà fede ai suoi impegni e non procederà quindi alla trasformazione di nessun contratto in scadenza, una dichiarazione, che se confermata dalla direzione Alcantara metterebbe fuori dello stabilimento cinquantasette lavoratori. “Come sindacato giudichiamo inaccettabile e inopportuno questo comportamento. Mai ci saremmo aspettati questo tipo di comportamento! E auspichiamo che Alcantara torni a valutare la situazione e a proporci quanto prima alternative valide rispetto alla dissennata decisione”.

