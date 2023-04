Giorgio Gaber, il profeta scorretto: spettacolo teatrale a Lugnano in Teverina

Uno spettacolo teatrale, dal titolo "Giorgio Gaber, il profeta scorretto". A firma dell'attore e regista ternano Riccardo Leonelli. L'appuntamento - è il debutto - è domenica 16 aprile alle ore 17 e 15 presso lo spazio Fabbrica di Lugnano in Teverina.

Lo spettacolo prevede un Giorgio Gaber che come d'incanto torna a rivivere, a 20 anni dalla sua morte, nell'Italia di oggi e forse, ed intorno a questa nuova Italia, girerà tutto lo spettacolo.

Gaber troverà delle cose che non gli piaceranno affatto anche perchè lui, in particolare negli ultimi anni della sua vita, diventa un vero e proprio disfattista.

«L'idea è quella di rendergli omaggio e non oltraggio - ha dichiarato nell'anteprima dello speccolo Riccardo Leonelli - anche perchè quesrto è il rischio che si corre quanto si fanno i tributi a questi grandissimi personaggi. Per tornare a Gaber lo spettacolo sarà' l'occasione per rivisitare alcuni suoi monologhi, le sue canzoni più celebri, ma anche quelle meno conosciute ma ancora oggi molto ricercate».

Lo spettacolo andrà in replica a Trevi il 7 maggio al teatro "Clitunno".