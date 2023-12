Domenica 10 Dicembre 2023, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:07

La maxi pista da ghiaccio, i mercatini e l’albero hanno fatto centro. Tanti i visitatori, perugini e non, che anche ieri hanno fatto tempo nel centro storico della città. Anche se, in piazza Italia, infatti, tra le mete più gettonate dell’acropoli per la presenza della pista da ghiaccio dei record, in alcuni orari si è creato il caos. Infatti le auto in sosta selvaggia hanno mandato più di una volta in tilt gli autobus che, di fatto, nella piazza, dovevano fare manovra. Tant’è che nella giornata di ieri i vigili hanno fatto multe in viale Indipendenza. Tornando agli eventi del programma del “Natale perfetto”, questo lo slogan delle feste 2023 in centro, ce n’è per tutti i gusti.

Finisce oggi, lungo Corso Vannucci, la seconda edizione di Dolcissima Perugia con prodotti dolciari e da forno tipici del Natale. Durante la giornata, concerto itinerante con brani natalizi "I Madrigalisti di Perugia" diretto dal maestro Mauro Presazzi, lungo Via dei Priori. Al centro Alessi (via Mazzini) dalle 15 alle 17 i laboratori del museo della Scienza Post con attività ludico – scientifiche gratuite per tutti i bimbi. In piazza Matteotti nella casa di Babbo Natale sarà possibile spedire la propria letterina e fare una foto con l’eroe dalla lunga barba bianca.

BORGHI

Ma il Natale è anche nei borghi cittadini. Alla Domus Pauperum in corso Garibaldi, 86 mostra del gioco dei destini incrociati. I tarocchi tra storia, arte, esoterismo e cultura popolare. Incontri su letteratura, vini e cioccolateria. Lungo corso Bersaglieri torna l’appuntamento con “la via dei presepi”. Oggi, dalle 15,30 all’oratorio di Sant'Antonio Abate in corso Bersaglieri, cine - proiezione di cortometraggio per bambini. Tutte le domeniche alle 17 “Il rito del the delle cinque” (info associazione Borgo Sant’Antonio 335 787 7450).

Alle 16 sempre lungo corso Bersaglieri, 30 – Spazio Bloom, apertura dello Spazio “I giochi della tradizione” con il “Gioco della Trottola” di Vasco Fioriti. Nel Borgo Bello, invece, in via del Castellano, al teatro di figura, alle ore 16:15 va in scena lo spettacolo "La vera Storia di Babbo Natale".

CENTRI COMMERCIALI

Al centro commerciale Gherlinda ci sono i Mercatini di Natale fino al 30 dicembre tra arte, artigianato, benessere e molto altro. Al centro Emisfero di via Settevalli i bimbi potranno fare una foto con Babbo Natale e scriverli una letterina con i loro desideri. Presenti anche i truccabimbi con Mamma Natale. All’Ipercoop di Collestrada c’è il villaggio di Babbo Natale assistito da Elfi e Nataline che accoglierà i bambini raccontando le loro storie magiche. E poi anche una grande stella di Natale e una sfera illuminata per scattare selfie. E’ Natale anche al Quasar village con tante iniziative. Tra cui i laboratori anche in 3D, letterine ed incontri con Babbo Natale e in Grinch.

CORCIANO

Dalle 17, “Un Natale tutto speciale”: al teatro della Filarmonica rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde, spettacolo “A cena con la pecorella” di e con Domenico Madera e Alessia Rosi.