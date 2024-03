Lunedì 18 Marzo 2024, 08:06

Due incidenti stradali e uno per la caduta da una pianta. Una domenica tutt'altro che tranquilla.

Il primo caso ad Alvito. Una ragazza di Campoli Appennino, stava viaggiando sulla sua utilitaria lungo lo stradone che attraversa la piana quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato un altro veicolo perdendo il controllo della sua macchina. Prima è andata a sbattere violentemente contro il cancello di un'azienda di legnami poi è finita nella cunetta laterale vicina. Sono arrivati immediatamente i sanitari del 118. Drammatica la scena che si è presentata di fronte agli occhi dei soccorritori con la vettura andata completamente distrutta. È stato necessario fare intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sora ed i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sora. La ragazza è stata letteralmente miracolata. È stata subito trasferita dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Trinità dove i medici hanno prestato le prime cure ed effettuato gli esami diagnostici. Se la caverà con una prognosi di pochi giorni ed un trauma ad una spalla. I militari dell'arma, invece, hanno eseguito i rilievi lungo la strada per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sicuramente c'è da dire che il lungo rettilineo noto come "lo stradone" è teatro di frequenti incidenti legati soprattutto all'alta velocità ed alla carreggiata non particolarmente ampia. Ma è sicuramente il mancato rispetto dei limiti imposti dal codice della strada a determinare gli incidenti che si verificano frequentemente, soprattutto nelle ore serali e notturne quando la visibilità è scarsa e la segnaletica - sia orizzontale che verticale - appare totalmente insufficiente.

Grande paura ieri sera sulla Casilina per un incidente nei pressi del centro commerciale "Panorama", dove un'auto con due ragazze a bordo si è ribaltata. Per fortuna nessuna grave conseguenza per loro, mentre il traffico ha subito rallentamenti sia in direzione Ferentino che in direzione Frosinone. Intervenuti i carabinieri di Alatri, vigili del fuoco e personale dell'Ares 118.

Cade da una pianta e si rompe una gamba, invece, a Paliano, dove una donna è stata soccorsa con l'eliambulanza. A Mercari, una zona di campagna non troppo distante dal centro abitato, poco prima dell'ora di pranzo si è verificato un episodio che ha messo la popolazione in grande apprensione. L'attenzione dei residenti è stata richiamata dall'arrivo di un'eliambulanza che ha sorvolato l'area per diversi minuti. L'allarme era scattato per soccorrere una sessantenne, originaria di Paliano ma residente a Roma. La donna si trovava dal fratello che abita a Paliano. A causa della caduta è finita in un dirupo ricoperto di rovi. Sono stati allertati i soccorsi. Giunti sulla Palianese sud, la strada principale dalla quale si scende per Mercari lungo una discesa ripida, gli operatori del 118 hanno provato inutilmente a raggiungere il punto in cui si trovava la donna. L'ambulanza non è riuscita ad arrivare a ridosso del luogo dell'incidente nemmeno percorrendo una strada alterativa e così sono statti allertati i vigili del fuoco che hanno incontrato la stessa difficoltà. A quel punto, vista la zona impervia e impossibile da raggiungere con i mezzi intervenuti, è stato necessario avvisare l'elisoccorso che è riuscito a recuperare la sessantenne con il verricello. L'eliambulanza a quel punto è atterrata in un campo vicino al luogo dell'incidente per prestare le prime cure alla malcapitata che ha riportato la rottura di tibia e perone.

Annalisa Maggi

Roberta Pugliesi