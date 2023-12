Papa Francesco e l'infiammazione ai polmoni: ancora niente Angelus alla finestra. Sarà collegato da Santa Marta

Papa Francesco per la seconda domenica di fila dovrà rinunciare all'Angelus dal palazzo apostolico e collegarsi, come ha fatto anche la scorsa settimana, dalla cappella di Santa Marta. I medici continuano a suggerirgli di non prendere colpi d'aria e così anche stavolta non potrà affacciarsi dalla finestra del suo studio e salutare dall'alto i pellegrini in piazza. Lo farà attraverso i due maxischermi in collegamento dall'interno dell'albergo in cui vive. Le sue condizioni di salute, ha spiegato il Vaticano, in una nota, «sono in miglioramento». Non ha febbre ma è sottoposto alle solite restrizioni e alle terapie necessarie per guarire dalla brutta infezione alle vie polmonari: antibiotici ed aerosol.

Papa Francesco, il messaggio alla Cop28: «La Storia vi giudicherà, bisogna abbandonare presto i combustibili fossili»

Stamattina ha continuato a lavorare e mantenere gli appuntamenti che aveva in agenda: prima ha avuto una riunione con il cardinale Prevost, prefetto del Dicastero dei vescovi, a proprosito di alcune nomine e successivamente ha incontrato il nuovo ambasciatore sloveno.

Papa Francesco come sta? Lo pneumologo: «Non rischia la vita, guarirà con antibiotici, aerosol e riposo»

Il primo appuntamento pubblico che si farà all'aperto dovrebbe essere quello dell'Immacolata in piazza di Spagna.

In agenda, per l'8 dicembre, tutto resta confermato senza modifiche anche se in Vaticano si resta in attesa di capire se per quella data il Papa sarà fuori da ogni pericolo.